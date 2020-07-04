Sokağa çıkan vatandaş ‘Zam Yağmuru’na tutuldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 1.13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12.62 oldu. Covid-19'la ekonomik aktivite durma noktasına geldiği halde çift hanede kalıcılığını sürdüren tüketici enflasyonu, işletmelerin açılması ve halkın sokağa çıkmasıyla birlikte zıpladı.

Üstelik bu artış geçen aylarda manşet enflasyonu yukarı çeken gıda fiyatları haziranda yüzde 1.6'e inmesine rağmen gerçekleşti. Haziranda zam şampiyonu 4.49 ile ulaştırma oldu. Hem otomobil fiyatları hem de bilet fiyatları sert arttı.

HİZMET BELİRLEDİ

Hizmet sektörü enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu. Lokanta ve oteller aylık yüzde 2.8, eğlence ve kültür ise yüzde 2.45 zamlanarak enflasyona en çok katkı yapan harcama grupları oldu. Ancak çıkışta aylık yüzde 1.26 zamlanan ev eşyasından yüzde 2.1 zamlanan haberleşmeye, yüzde 1.93 zamlanan eğitimden, aylık yüzde 1.16 zamlanan giyim ve ayakkabıya uzanan genel bir yükseliş etkili oldu. Gıda fiyatları düştü ancak taze fasulye ve sivri biber zam şampiyonu oldu.

MB'NİN HEDEFİ TUTTURMASI MUCİZE

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Mayıs enflasyonundan sonra, Merkez Bankası'nın yüzde 7.4'lük yıl sonu hedefinin tutturulması riske girmişti. Haziran enflasyonu da hedefin tutturulmasının mucizelere bağlı olduğunu gösterdi” dedi.

DURGUNLUK DİBE VURDU ‘ÇEKİRDEK’ YÜZDE 19’A ÇIKTI

Ekonomist Uğur Gürses, “2 ayında hane halkının eve kapandığı, durgunluğun dibe vurduğu son 3 ayda çekirdek enflasyon eğilimi yıllık yüzde 19'a vurmuş. Son 3 ayda yüzde 65'i kamu bankaları eliyle sağlanan 350 milyar TL'lik devasa kredi büyümesinin enflasyona ne yapacağını merak ediyorum” yorumunu yaptı.

Ekonomist Mustafa Sönmez ise “Gıda yüzde 1.6 gerilemesine rağmen TÜFE yüzde 1.1 arttı. Aylık hızlı artışlar daha çok pandemide kapanan hizmetler sektöründe oldu. Hedefler tuzla buz” değerlendirmesini yaptı.