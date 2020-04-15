Sokağa çıkma yasağı sonrası hareketlilikte kaygılandıran artış

Google’ın ardından Apple da dünyada corona virüsü salgını kaynaklı olarak hareketlilik düşüşü verilerini yayımladı.

iPhone telefonlardaki Apple Map (harita) verileri kullanılarak hazırlanan ülke ve şehir raporlarında, karantina önlemlerinin sonuçları görülebiliyor.

Raporun Türkiye açısından en çarpıcı sonucu, sokağa çıkma yasağı sonrasındaki ilk günde hareketliliğin, önceki günlerin ortalamasının belirgin biçimde üste çıkmış olması.

11 Ocak 2020’de araç kullanım ve yürüyüş açısından hareketlilik verisinin 100 endeks değeri üzerinden hesaplandığı Türkiye raporunda, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da araç kullanım hareketliliği 38,86, yürüyüş hareketliliği 32,49 değerini alırken, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı sırasıyla 15,04 ve 19,54, yürüyüş 14,58 ve 15,69 değerlerini aldı.

Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan’da ise hareketlilik araç kullanımında 43,99, yürüyüşte 36,99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.

Benzer bir durum İstanbul’da da gözlendi. İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da araç kullanım hareketliliği 30,77, yürüyüş hareketliliği 23,95 değerini alırken, çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı 11,03 ve 14,56, yürüyüş 10,59 ve 11,54 değerlerini aldı.

Yasağın sona erdiği ilk gün olan 13 Nisan’da ise İstanbul’da hareketlilik araç kullanımında 34,02, yürüyüşte 27,42 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.