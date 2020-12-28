Son dakika… 2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi, milyonların beklediği açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantoı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için brüt 3 bin 527 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ: RAKAM YETERLİ DEĞİL

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat konu hakkında yaptığı açıklamada, “2021 yılında geçerli olacak asgari ücret işveren ve hükümet kesimi tarafından oy çokluğu ile belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara katılmıyoruz. dedi. Nazmi Irgat şöyle devam etti:

Net 3 bin liranın üzerinde bir rakam vermelerini bekledik. Bu rakam işçilerin beklentilerini karşılamakta yetersizdir. insan onuruna yaraşır bir ücret bizim de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin en önemli madderinden biridir. Yine fedakarlığın ücretlilerden beklendiğini görüyoruz. Hükümetin tercihini dar gelirlilerden yana kullanmadığını görüyoruz.

TÜRK-İŞ DÜN İLK KEZ RAKAM VERDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

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