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Son dakika… Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25'e düşecek.

Sozcu.com.tr
16:16 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan duyuruya göre çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

Buna göre ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasında, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler ile tripodlar yer alıyor.

Altın golf son dakika
Son güncelleme: 16:24 11.05.2020
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