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Son dakika… İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor

Corona virüsü salgını sürecinde, doğalgaz sayaçlarının okunmasında aksaklıklar yaşanması nedeniyle, 30 günü aşan faturalar düzenlenmişti. EPDK’nın uyarısı üzerine harekete geçen İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattığını duyurdu. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturaların da 30 günlük olarak yeniden düzenleneceği kaydedildi.

Sözcü İstanbul
10:45 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulduğu belirtilen açıklamada, “Doğalgaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

Ancak, corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.” ifadelerine yer verildi.

ÖDENEN FATURALAR YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK

Faturaların gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsadığı belirtilen açıklamada, “EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.

Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.” denildi.

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aydın Corona Ekonomi istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika
Son güncelleme: 10:57 10.05.2020
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