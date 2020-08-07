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Son dakika… S&P’den dolar ve faiz artışı açıklaması!

Dolar/TL'deki dalgalanmanın arından S&P Global Ratings, Türkiye'nin olası bir faiz artışından kaçınmasının daha da zorlaştığını ifade etti.

18:16 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… S&P’den dolar ve faiz artışı açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings TL’nin dolar karşısında bu hafta tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın giderek daha zor olacağını açıkladı.

Reuters’ın sorularını yazılı yanıtlayan S&P Global Ratings’den Maxim Rybnikov Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerini yıl başından bu yana çok azaldığı için daha fazla satamayacağını söyledi.

Rybnikov ayrıca, “Türkiye’de yurtiçi yerleşikler daha fazla dövize geçmeye başlarsa ödemeler dengesi baskısı hızlanabilir” dedi. REUTERS

 

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Dolar Ekonomi faiz Merkez Bankası para son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:17 07.08.2020
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