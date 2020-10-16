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Son Dakika… Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor….

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Muş, düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na sunulacağını duyurdu.

Güncellenme: 15:46, 16/10/2020
Haberler Ekonomi
Son Dakika… Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor….

Ekonomik durgunluk yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle hükümet yeni bir vergi ve SGK prim barışı düzenlemesini gündemine aldı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’e sunulan yeni istihdam paketiyle ilgili düzenleme için bugün TBMM’de basın toplantısı yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Düzenlemenin tamamlanmasından sonra TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun gündemine getirileceğini belirten Muş, şunları söyledi:

* “Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var.

*Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz.

* Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak.

* Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız.”

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AKP Hükümet Meclis Mehmet Muş Muş SGK son dakika TBMM
Yayınlanma Tarihi:15:08,
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