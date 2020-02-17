Son dönemde hangi ünlü şirketler iflas istedi?

Ekonomik kriz, Türkiye’de son iki yılda binlerce firmanın kepenk kapatmasına neden oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2018’de 12 bin 564, 2019’da 13 bin 197 olmak üzere son iki yılda 25 bin 761 şirket kapandı.

Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre 2018’de bin 94, 2019’da 899 olmak üzere son iki yılda konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 1993 oldu.

Bu süreçte birçok ünlü firma da iflas başvurusunda bulundu. Listeye en son Atlas Global eklendi.

İşte o şirketlerden bazıları:

1- ATLASGLOBAL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 Şubat 2020’de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur” dedi.

Atlasglobal, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul'daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle Kasım ayı sonunda tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık'ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak Ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına Mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.

Atlasglobal 14 Mart 2001'de “Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı” gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve ilk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirmişti. Şirket, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başlamıştı.

2- BETA AYAKKABI

2018’de konkordato talep eden BETA Ayakkabı’nın pazarlama faaliyetlerini yürüten Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Diğer şirketi olan Beta Ayakkabı San. A.Ş için ise konkordato süresi bitti.

İflas nedeniyle 50 mağazası kapanan BETA, internet satışları ve ihracata yöneleceğini açıkladı.

Şirket, 1980’de kurulmuştu.

3- YÖRSAN

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekim 2018’de konkordato istedi. Şirket Aralık 2019’da iflas başvurusu yaparken, Balıkesir Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek şirket yönetimine kayyum olarak atandı.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atılmıştı. 1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan, 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı.

4- TEKİN ACAR

Türkiye'nin büyük kozmetik perakendecilerinden Tekin Acar, 10 Ocak 2020’de resmen iflas etti. 2017 yılında Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar'ın mağazalarının 19'u 2017'de Fransız Sephora'ya satılmıştı. İstanbul 1. İflas Dairesi'nin 2019/28 sayılı kararına göre firmanın iflası resmileşti.

1979 yılında Ankara'da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükselmişti.

5- LUNCH BOX

İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri’de toplam 11 şubesi bulunan, konkordato sürecindeki Lunch Box hakkında olumsuz raporlar sebebiyle mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

2001 yılından bu yana hizmet veren Lunch Box bünyesinde, 350 kişi çalışıyordu.

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6- İNCİ DERİ

102 yıllık ayakkabı devi İnci Deri iflasını istemiş, daha önce borçlarını ödemekte zorluk çektiği için birçok çeki karşılıksız çıkmış ve şirket icralık olmuştu.

Şirketin genel merkez binası, onlarca mağazası ve internet sitesi kapandı. Şirket hakkında geçen yıl açılan iflas davası ise sürüyor.

7- HAKAN ÇANTA

Türkiye'nin en eski çanta üreticilerinden Hakan Çanta, Kasım 2019’da iflas etti.

Hakan Çanta'nın temeli 1955'te atılmıştı. 1980'lerin ikinci yarısıyla bilinirliği artmıştı. Marka, ilk lisans sözleşmesini 1995'te Walt Disney ile imzaladı.

Hakan Çanta, 2017'de FIFA ile anlaşarak Rusya'da düzenlenen ‘Dünya Kupası'nın lisanslı ürünlerinin bir bölümünü üretti.

8- BORA JET

2010 yılında kurulan Borajet, Kasım 2019’da iflas etti. Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren iş insanı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu.

9- ULUSOY

Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından olan Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet verilen Ulusoy Ulaşım hakkında Şubat 2019’da iflas kararı verildi.

Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Ulusoy Ulaşım’ın vekili Abidin Oğul ile alacaklılar İro Turizm, Temsa, Loukoil ve Akpet, Coca Cola, Mapar Otomotiv, Enerjisa, Osmanlı Turizm, Yapı Kredi Bankası vekilleri katılmıştı.

10- FLEETCORP

Filo kiralama sektörünün en büyüklerinden olan ve 2001’de kurulan Fleetcorp A.Ş., Eylül 2018’de konkordato talebiyle İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuştu. Konkordato talebi kabul edilen Fleetcorp’a mahkeme, Kasım 2018’de ise iflas kararı verdi.

Piyasaya 2 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülen Kuveyt sermayeli şirketin, konkordato raporuna göre 12 bin aracı bulunuyordu.