Star Rafineri petrol işleme hacmini artıracak

Azerbaycan’ın kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye rafinaj ve petrokimya birimi başkanı Anar Mammadov, SOCAR tarafından işletilen STAR Rafineri’nin, petrol işleme hacmini 2021’de yüzde 6 artışla 11 milyon tona çıkarmayı planladığını açıkladı.

Mammadov Cuma günü yaptığı açıklamada, “STAR rafinerisi 2020 sonuna kadar 76 milyon varil ham petrol işlemeyi planlıyor. 2021 için petrol rafinaj hacminin 11 milyon ton veya %106 (2020’ye kıyasla) olacağı tahmin ediliyor” dedi.

DİZEL YAKIT ÜRETİMİNİ ARTIRDI

STAR Rafineri, bu yıl 10.4 milyon ton petrol işleyerek 20’den fazla farklı kalitede ham petrolü rafine etti. Mammadov rafinerinin, jet yakıtı üretimini azalttığını ve dizel yakıt üretimini artırdığını söyledi.

6 milyar dolar yatırımın yapıldığı STAR Rafineri 2018’de faaliyete geçti ve 2019’da tam petrol rafinaj kapasitesine ulaştı.