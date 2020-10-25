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Suudi Arabistan’daki boykot çağrıları henüz rakamlara yansımadı

Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı. Bokyot resmen 1 Ekim'de başlarken eylül ve ekim ayı ithalat rakamları yakından takip edilecek.

Güncellenme: 12:47, 25/10/2020
Haberler Ekonomi
Suudi Arabistan’daki boykot çağrıları henüz rakamlara yansımadı

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle, Türk mallarına gayrıresmi bir boykot uyguladığını söylüyordu.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi.

BBC Türkçe’nin Reuters’ı kaynak göstererek paylaştığı habere göre, Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye’den ithalatın Temmuz’daki 693,4 milyon riyal düzeyinden Ağustos’ta 833,6 milyon riyale (222,28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan’da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Başkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken, başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu.

Sosyal medyada da geçen ay boyunca Türk mallarına boykot çağrısı yapan etiketler görüldü.

Suudi hükümeti ise, yetkili makamların Türk ürünlerine herhangi bir kısıtlama koymadığını açıkladı.

İHRACATTA GERİLEME

Genel olarak Suudi Arabistan’ın ihracatı aylık yüzde 12 artıp, 15,3 milyar dolara çıkarken, Tükiye’ye ihracat Temmuz’daki aylık 966,4 milyon riyalden, 879,4 milyon riyale geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan’ın ihracatı ise yıllık bazda, yüzde 25,1 geriledi. Suudi Arabistan’da corona virüsü salgını ve düşen petrol gelirleri nedeniyle ekonomik durgunluk yaşanıyor.

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