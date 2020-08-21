TCMB 1 haftalık swap faizini yüzde 9.75’e yükseltti

BloombergHT’nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli swap (döviz-TL takası) faizini yüzde 8.25’ten yüzde 9.75’e yükseltti.

Swap faizi, öncesinde yüzde 8.25 ile politika faizine endeksliydi.

Merkez Bankası’nın mevcut durumda 11.2 milyar dolarlık swap portföyü bulunuyor. TCMB, bankalardan spotta döviz alıp TL veriyor. Vade sonunda ise işlemin tersi yapılıyor.

Politika faizini yüzde 8,25’te sabit tutan banka, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırarak örtülü faiz artışına gitmiş, piyasaya sunduğu TL miktarını da azaltmaya başlamıştı.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34'e kadar gerilemişti. Ancak ek sıkılaştırma adımlarıyla beraber fonlama maliyeti dün yüzde Cuma günü itibarıyla %9.44'e yükseldi.