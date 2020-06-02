THY dış hat uçuşlar için 18 Haziran kararı

THY 18 Haziran itibarıyla Avrupa’da altı ülkedeki 16 kentten Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

THY, 10 Haziran’da İstanbul çıkış ve varışlı yurt dışı uçuşlara başlayacağını daha önce duyurmuştu.

THY’den yurt dışından Anadolu şehirlerine gerçekleştirilecek uçuşlarla ilgili yapılan açıklamada, “18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek” denildi.

6 ÜLKEDEN ANADOLU KENTLERİNE UÇUŞ

Açıklamaya göre, söz konusu tarihte Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka’dan Anadolu kentlere direkt uçuş başlayacak.

Bu kapsamda Almanya’da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg; İsviçre’de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya’da Viyana ve Salzburg, Hollanda’da Amsterdam; Danimarka’da Kopenhag ve İsveç’te Stockholm’dan Anadolu’ya direkt uçuş yapılacak.

Açıklamada, ilgili yurt içi uçuş noktaları ise Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

THY’nin daha önce icra etmediği Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg–Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam–Kayseri hatları da ilk kez uçuş planlamasına dahil edildi.

THY koronavirüs salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durdurmuştu.