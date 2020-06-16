Trump’tan 1 trilyon dolarlık yeni plan

ABD’de Donald Trump yönetimi, resesyona giren ekonomiyi canlandırmak için 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımı harcaması yapmayı değerlendiriyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan planın temelini köprüler ve otoyollar gibi geleneksel altyapı projeleri oluşturacak. Parasal kaynağın büyük bölümü de bu projelerde kullanılacak.

Öte yandan, 5G kablosuz internet ve kırsal alanda geniş bant altyapısı için de kaynak ayrılacak. Başkan Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray’da kırsal kesim geniş bant girişinin görüşüleceği bir etkinlik düzenleyecek.

DEMOKRATLARDAN DA TEKLİF

ABD’de mevcut altyapı fonlama kanunu 30 Eylül’e kadar yenilenecek ve kaynaklar, yönetimin bunu daha geniş bir paketi hazırlamak için olası bir araç olarak gördüğünü belirtiyor.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar, önümüzdeki beş yılda altyapı yatırımları için 500 milyar dolarlık harcama yapılmasını öngören bir teklif sunmuşlardı. Trump yönetiminin hazırladığı planda, 1 trilyonluk harcamanın ne kadar sürede yapılmasının öngörüldüğü bilinmiyor.

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DEVLET KRİZE KARŞI DEVREYE GİRİYOR

ABD’de altyapının yenilenmesi ve yeni yatırımlar yapılması konusu uzun süredir gündemde ancak bu konuda henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil. 4 ay öncesine kadar Kasım 2020’deki başkanlık seçimi için en büyük kozu ekonomi olan Trump, salgınla birlikte bu kozu kaybetti. Son 50 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik, birden 1930’lardaki Büyük Buhran dönemi seviyelerine geri döndü.

Trump’ın altyapı yatırımlarını, seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırmak için de değerlendirebileceği belirtiliyor.

Kriz dönemlerinde devletin büyük altyapı yatırımı harcamaları yapması, ABD’de daha önce de gündeme gelmişti. 1930’larda Büyük Buhran’dan çıkış için de devlet büyük altyapı projelerine girişmişti.