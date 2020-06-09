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TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı

TÜİK'te 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı. TÜİK'te 22 Mayıs 2020 tarihinde başkan değişmişti.

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Ekonomi
TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 10 bölge müdürü görevden alındı. TÜİK’te 22 Mayıs 2020 tarihinde başkanlık koltuğuna Yinal Yağan yerine Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.

Görevden alınan isimler şöyle:

– Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel,

– Bursa Bölge Müdürü Ünal Can,

– Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ,

– Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu,

– İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı,

– Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp,

– Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya,

– Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol,

– Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar,

– Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen.

Antalya Bursa Cumhurbaşkanı Denizli Edirne istanbul Kastamonu Konya Manisa Siirt TRABZON Türkiye
Son güncelleme: 08:47 09.06.2020
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