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Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 21 milyar TL’lik sermaye artırımı

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, üç kamu bankasının sermaye yapılarının güçlendirilmesi kapsamında 21 milyar TL'lik bir destek çalışması başlatıldığı belirtildi.

23:39 -
Haberler Ekonomi
Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 21 milyar TL’lik sermaye artırımı

Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

FİNANSMAN KAYNAĞI

Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada söz konusu işlemin finansmanı için “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır” denildi.

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Son güncelleme: 00:01 12.05.2020
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