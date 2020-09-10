Vatandaşın dolar satıp altın aldı, Merkez’in net rezervi sert düştü

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Eylül itibarıyla yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar azalarak 217 milyar 442 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde yabancı para mevduat vatandaşlarda 179 milyon dolar artışla 135 milyar 228 milyon dolara yükselirken, şirketler dahil kurumlarda 605 milyon dolar azalarak 82 milyar 214 milyon dolara geriledi.

Vatandaşın dolar mevduatı 59 milyon dolar azalırken, altın dahil kıymetli maden mevduatı 347 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin altın dahil kıymetli maden mevduatı, 33 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, bu dönemde yabancılar 91,2 milyon dolarlık hisse senedi satıp çıkış yaparken, 70,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satın alarak giriş yaptı.

MERKEZ’İN NET REZERVİ İKİ HAFTADA 9,6 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 4 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezerv böylece iki haftada 9.6 milyar dolar gerilemiş oldu.

Analistlere göre net uluslararası rezervler böylece 2004 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Türkiye TL’yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan beri döviz arz ediyor. Bankacıların 2019’dan beri 120 milyar dolar civarında olduğunu hesapladığı bu döviz arzı TCMB’nin rezervlerine düşüş ve zaman zaman kamu Bankalarının döviz açık pozisyonunda yükseliş olarak yansıyor.

TCMB’nin brüt rezervleri ise zorunlu karşılık adımlarının da etkisiyle 4 Eylül haftasında 2,91 milyar dolar artışla 87.55 milyar dolara yükseldi.

Bankaların zorunlu karşılıklar için TCMB yaptıkları swap (takas) miktarını azaltmaları, net rezervde düşüşe, brüt rezervde artışa neden oldu.