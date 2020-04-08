Virüs için 10 milyarlık operasyon

İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının tamamını Hazine kağıtlarıyla kamu bankalarının mevduat hesaplarına yatıran İŞKUR yönetimi, ortaya çıkan acil kaynak ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 10 milyar liralık nakit operasyonu yaptı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Hazine'de tutulan yaklaşık 10 milyar liralık tahvilin bozdurulmasıyla elde edilen nakit kaynağın önümüzdeki 3 aylık kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinde kullanılması öngörülüyor.

İŞSİZE AYLIK 1 MİLYAR TL

Edinilen bilgilere göre, kısa çalışma ödeneği için bugüne kadar 70 binin üzerinde firma ve 1 milyonun üzerindeki işçi resmi başvuru yaptı.

Büyük bölümü İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapatılan işyerleri ve buralarda çalışan işçilerden oluşan başvuruların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre, kısa çalışma ödeneğine başvuran yaklaşık 1 milyon kişinin tamamının bu parayı almaya hak kazanması halinde İşsizlik Sigortası Fonu'nun aylık yaklaşık 2 milyar lira ödeme yapması gerekecek.

Ödemenin 3 ay süreceği hesap edildiğinde ihtiyaç duyulan kaynak 6 milyar lirayı buluyor. Bu tutar aynı zamanda fon için olağanüstü yüksek bir miktar.

Çünkü fondan, kısa çalışma sisteminin başladığı Eylül 2005 tarihinden Mart 2020 tarihine kadar geçen yaklaşık 15 yılda sadece 349 bin 798 kişiye toplam 432 milyon lira ödeme yapıldı.

En son geçen şubat ayı itibarıyla da 17 bin 862 kişi için 12 milyon liralık kısa çalışma parası ödendi. Corona virüsü salgını yüzünden işyerlerinin kapanmasıyla 15 yılda kısa çalışma ödeneği alanların yaklaşık 3 katına varan başvuru 1 ayda gelmiş oldu.

Fon, kısa çalışma ödeneğinin dışında ayda ortalama 650-700 bin civarında işsize 700 milyon lira işsizlik ödeneği de ödüyor. Virüs salgınıyla birlikte işsiz sayısının daha da artacağı bu nedenle aylık ödemenin 1 milyar liraya kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

Bu hesaba göre önümüzdeki 3 aylık dönemde 6 milyar lirası kısa çalışma ödeneği, 3 milyar lirası da işsizlik ödeneği olmak üzere en az 9 milyar lira nakit kaynağa ihtiyaç olacağı, nakit operasyonunun bu ihtiyacı karşılamak için yapıldığı belirtildi.

KAĞITLARI NAKDE ÇEVİRDİK

İşsizlik Sigortası Fonu'nda şubat sonu itibarıyla 131 milyar 596 milyon lira kaynak bulunuyor.

Ancak kâğıt üzerinde görünen bu kaynağın yaklaşık 122.5 milyar lirası Hazine'nin uzun vadeli borçlanma kâğıtları olan tahvillerde 9 milyar 119 milyon lirası da kamu bankalarının mevduat hesaplarında tutuluyor.

Yetkililer, salgınla birlikte acil kaynak ihtiyacı oluşması üzerine kâğıtları (tahvil) nakde çevirdiklerini, incelemelerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine ödemelere başlayabileceklerini söylediler.

Yetkililer, kısa çalışma ödemelerinin normalde her ayın 5'inde yapıldığını, ancak olağanüstü durum nedeniyle bu tarihlerin öncesinde ödemeleri yapmayı planladıklarını söyledi.