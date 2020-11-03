Yandaşı zengin edecek Hazine garantili proje

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu Çukurova Havalimanı için yıllık 12 milyon yolcu garantisi verileceğini savundu ve “Milletimiz bu filmi Kütahya ve Afyon arasına inşa edilirken Zafer Havalimanı'nda gördü. Zafer Havalimanı'na senelik 1 milyon 279 bin yolcu garantisi verildi, 2019'da sadece 82 bin yolcu kullandı. Doğru olan mevcut Şakirpaşa Havalimanı'nı modernize etmektir” dedi.

TARIM ARAZİSİNE YAPILDI

Çulhaoğlu TBMM'de yaptığı açıklamada, “7 yıl önce 357 milyon liraya mal olacağı hesaplanarak temeli atılan Çukurova Havalimanı için başka yer yokmuş gibi 8 milyon metrekare verimli tarım alanı kamulaştırıldı'' dedi ve şunları söyledi:

“Yeni havalimanının maliyeti 500 milyon Euro'dan aşağı olmayacak. Şu anda Adana'mızda bölgeye hizmet veren bir havalimanımız var ve bu havalimanındaki yolcu sayısı son 5 yıldır artmadı. Çukurova Havalimanı için ise yıllık 12 milyon yolcu garantisi verileceği söyleniyor. Özel sektörün işleteceği Havalimanı'na verilecek yolcu garantisinin parası yine bu milletin cebinden çıkacak.

Milletimizden toplanan vergileri yerinde ve verimli kullanmayan bu iktidar, Hazineyi yandaşların emrine sunmaktan vazgeçmiyor.”