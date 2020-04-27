Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yaptırımlar FIFA yardımını da engelliyor

İran Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle erkene çekilen FIFA ödemelerini yaptırımlar nedeniyle alamadıklarını duyurdu. Federasyon, çözüm yolu bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr
13:36 -
Haberler Ekonomi
Yaptırımlar FIFA yardımını da engelliyor

İran Futbol Federasyonu, ülkenin bankacılık sistemine dönük ABD yaptırımları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) mali yardımını alamadıklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkesinin hiçbir koşulda ABD’den yardım istemeyeceğini sıklıkla vurguluyor.

Global Times’ın İran medyasından aktardığı habere göre, FIFA, corona virüsü salgını nedeniyle 2019 ve 2020 ödemelerini öne çekti ve ödemeler birkaç gün içinde yapılacak.

211 ülkenin futbol federasyonuna önümüzdeki günlerde toplamda 150 milyon dolar ödenmesi planlanıyor.

İran Futbol Federasyonu yetkilisi Ali Süleymani, yaptırımları aşarak FIFA yardımını alabilmek için çabaladıklarını ancak henüz bir çözüm yolu bulamadıklarını söyledi.

İran, yaptırımlar nedeniyle corora virüsü salgınına karşı sağlık ekipmanlarının temininde de sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERSon dakika... İran'da son durum: Ölü sayısı 5 bin 806'ya yükseldiSon dakika... İran'da son durum: Ölü sayısı 5 bin 806'ya yükseldi
ABD Corona Dolar Futbol İran Sağlık son dakika
Son güncelleme: 13:51 27.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more