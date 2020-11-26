Yerlinin dövize hücumu sürüyor: İki haftada 3,9 milyar dolar arttı

Ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında piyasalardaki “olumlu” havaya rağmen, yerlilerin TL satıp döviz alımları güçlü bir şekilde devam ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 13 Kasım haftasında 225,8 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, 20 Kasım haftasında 228,2 milyar dolara yükselerek rekor tazeledi. Bir haftalık artış 2,4 milyar dolar oldu.

Ekonomi yönetimdeki değişim sonrasındaki iki haftada, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış, 3,9 milyar doları aştı. Yıl başından bu yana artış ise 34,5 milyar dolara ulaştı.

YERLİLERİN DÖVİZ ALIMI KURU DA ARTIRIYOR

Uzmanlar, ekonomiye ve siyasete güven sorununun ve TL mevduat faizinin uzun süre enflasyonun altında kalmasının dövize hücumda etkili olduğunu, ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında yaşanan kur ve altın fiyatı düşünün de alım fırsatı olarak görüldüğüne işaret ediyor.

6 Kasım’da 8,57 ile rekor kırdıktan sonra faiz artışı ve diğer “normalleşme” adımlarıyla 7,51’e kadar çekilen kur, yerlilerin döviz alımlarının da etkisiyle iki gün önce 8,04’e kadar yükselmişti.

BDDK verileri ve bankacıların aktardığı bilgiler, yerlilerin döviz alımlarının 20 Kasım sonrasında da devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, yerlinin kurdaki düşüşü yeni alım fırsatı olarak gördüğünü, durumun değişmesi için güven sorununun çözülmesi ve TL mevduat faizlerinde ciddi yükseliş olması gerektiğini belirtiyor.

YABANCI SICAK PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR

Yerlilerin döviz alımı sürerken, yabancı sıcak para girişi de 13-20 Kasım’da devam etti. Bu dönemde yabancılar 389,7 milyon dolarlık hisse senedi, 182,7 milyon dolarlık da tahvil satın alarak Türkiye’ye nette 572,4 milyon dolarlık giriş yaptı.

Yabancıların hisse ve tahvil alımı yoluyla getirdiği para 6-13 Kasım haftasında 928 milyon dolar olmuştu.

Yabancılar döviz-TL takası (swap) yoluyla da 6-13 Kasım haftasında yaklaşık 4 milyar dolarlık giriş yapmışlardı. 13-20 Kasım haftasında da yabancıların swap kanalından girişlerinin sürdüğünü belirtiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonunun 13-20 Kasım haftasında 3,4 milyar dolar artması, bankaların TCMB ve yabancılarla swaplarını artırdığına işaret ediyor.

Yabancılar spot kurdan döviz satıp TL alıyor. Aldıkları TL’yi swap (belirli bir vade için döviz-TL takası) ile Türk bankalarına veriyor ve karşılığında döviz alıyor. Swap işleminin vadesine göre de TL faizi kazanıyor.

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MERKEZ’İN REZERVİ ARTTI

TCMB’nin brüt rezervi 13-20 Kasım haftasında 2,7 milyar dolar artışla 85,1 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervi 3,4 milyar dolar artışla 43,7 milyar dolar, brüt altın rezervi 0,6 milyar dolar düşüle 41,4 milyar dolar oldu.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 20 Kasım’da bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 18.45 milyar dolara yükseldi. TCMB’nin net rezervleri geçen hafta Mart 2004’ten bu yana en düşük seviye olan 16.43 milyar dolara inmişti.

Merkez’in rezerv artışının büyük oranda swap artışından, yani bankalardan TL karşılığı alınan dövizlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.