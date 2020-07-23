Yeşil alanı uçurup yerine otel kondurdular

Uşak'ta “TOKİ isyanı” çıktı. Yaklaşık 1.5 yıl önce, eski AKP'li yönetim döneminde pazarlanan TOKİ konutlarının ortasında kalan 4 futbol sahası genişliğindeki boş arazi için “yeşil alan” kararı alındı. Tanıtım pankartları bulvarlara asıldı, yandaş medyaya reklamlar verildi. Ancak geçtiğimiz günlerde bir şok yaşandı ve Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla bu alana yapı izni çıktı. Yeşil alan uçtu, yerine otel projesi geldi. TOKİ sakinleri isyanda. İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, “1.5 yıl önce, AKP'li eski Belediye Başkanı yeşil alan sözü verdi. Buna güvenen vatandaşlar konut aldılar ama aldatıldılar” dedi.

TOKİ konutlarının önünde protesto açıklaması yapan İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş şunları söyledi:

İNŞAAT ALANI OLDU

“Burada 7 bin 500 kişi yaşıyor. Kişi başına 14 m2 yeşil alan düşmesi gerekiyor. Malesef mevcut yeşil alan da inşaat alanı yapılıyor. İnsanlara bu evleri satarken burayı yeşil alan olarak gösterdiler. Bugün ise otel yapılıyor. Daha 1.5 yıl önce şehrin her tarafında bilbordlarda bu projelerin görsellerini sergilediler. Bugün ise yeşil alan olarak gösterdikleri yeri otel inşaat alanı olarak ilan etmeleri ne ahlakidir ne vicdanıdır ne de hukukidir.”

Boy boy pankartlar asıldı

Tepki çeken karardan sonra İYİ Parti Uşak İl Başkanı Hakan Savaş, TOKİ konutlarının önünde protesto açıklaması yaptı. Savaş, “Daha 1.5 yıl önce, AKP'li eski Belediye Başkanı tarafından ‘burası yeşil alan olacak” diye boy boy pankartlar asıldı. Yandaş medya bu görselleri sayfalarında sergiledi. Yapılan açıklamalara güvenen vatandaşlar bu projelerden konut aldılar. Ama aldatıldılar” dedi.