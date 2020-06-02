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Zaman aşımına uğrayan mevduatlar için süre uzatıldı

Covid-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı. Bankada 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayan hesaplardaki mevduatlar zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye aktarılıyor.

08:06 -
Haberler Ekonomi
Zaman aşımına uğrayan mevduatlar için süre uzatıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül’e kadar başvuru yapabilecekler.

Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül’e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek.

10 YIL İÇİNDE ARANMAZSA TMSF’YE AKTARILIYOR

“Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesine göre, bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacaklar; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir şekilde yazılı bir talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmazlar ise zaman aşımına uğruyor.
(REUTERS-SOZCU.COM.TR)

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Son güncelleme: 08:36 02.06.2020
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