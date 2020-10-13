13 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!

Haftada üç gün düzenlenen ve büyük ödül tutarıyla dikkat çeken Süper Loto’da 60 numara arasından 6 rakamın belirlenmesiyle büyük ikramiye kazanılabiliyor. Yenilenen sisteme göre en az 2 rakamın da bilinmesiyle ödül alınabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango tarafından bu akşam gerçekleştirilen 32. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 11-16-22-31-37-52

BÜYÜK ÖDÜL KATLANDI

Süper Loto’da geçtiğimiz haftalarda 6 bilen çıkmamıştı. Büyük ödül miktarı çekilişten hemen önce açıklandı. Süper Loto’da büyük ikramiye bu akşam 29 milyon 8 bin 464 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.