13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ödül 20 milyon TL’ye dayandı!

Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto’da 60 rakam arasından 6 doğru rakamın bilinmesi halinde büyük ödüle hak kazanılabiliyor. Mobil uygulama, web üzerinden ve kupon şeklinde oynanabilen Süper Loto’da en az 2 rakamın bilinmesiyle de ödül kazanılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 13 Eylül 2020 tarihli 19. çekiliş sonuçları şu şekilde; 5-11-26-40-51-53

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Süper Loto’da bu akşamki çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Süper Loto’da büyük ikramiye devirlerin ardından 19 milyon 314 bin 594 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto’da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.