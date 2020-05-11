1300 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların yoğun olarak yaşadığı huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde temizlik yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günü resmi-özel ayrımı yapılmaksızın İstanbul genelinde 100 civarında tesis yıkandı.

EKİPLER TAM DONANIMLI ÇALIŞTI

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin bahçeleriyle birlikte çevrelerinin yıkanması için İSTAÇ'a bağlı 40 araç ve 80 personel görev yaptı. Görevli ekipler, corona virüsüne karşı özel kıyafet, maske ve eldiven kullanımın yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uydu.

KENTİN KRİTİK NOKTALARI TEMİZLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca İstanbul genelinde yıkma ve süpürme çalışmaları da sürdürüldü. Kentin ana yolları, meydanları, raylı sistem giriş-çıkışları, alt-üst geçitler, otobüs durakları, haller, gasilhaneler ve başta hastaneler olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı kamu kurumları gibi alanlarda temizlik yapıldı.

Çalışmalarda iki gün boyunca bin 382 personel, bin 300 futbol sahası kadar bir alanda, görev yaptı. Bu süreçte sahadaki araçlar toplam 386 kez göreve çıkarak, toplam 147 futbol sahasına denk gelen 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanı yıkadı. Aynı şekilde toplam 1153 futbol sahasına denk gelen 8 milyon 250 bin metrekare civarında bir alanı da mekanik araçlarla süpürdü.

80 BİN TON TIBBİ ATIK TOPLANDI

Ayrıca İstanbul genelinde iki günde toplam 80 bin ton tıbbi atık toplandı. Çalışmalara 42 araç ve 120 personel katıldı. Atıklar, İSTAÇ'ın tesislerinde bertaraf edildi.