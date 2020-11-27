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“18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu” istifası

AKP Milletvekili Nilgün Ök'ün "18 yıl önce Türkiye'de araba yoktu" sözlerini sarf ettiği iddiaları, TBMM’de istifaya yol açtı. Ök’ün aslında “Yerli araba yoktu” dediğini bildiren Meclis Başkanlığı, sözleri tutanağa geçiren görevlinin istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme: 16:34, 27/11/2020
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“18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu” istifası

TBMM İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’e ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği belirtilerek, “İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir. TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işlemleri devam etmektedir.” denildi.(DHA)

AKP Denizli istifa Meclis Perşembe söz TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:31,
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