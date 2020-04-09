2020 askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet ve Askerlik Şubesi üzerinden kontrol yapılıyor mu?

Her Türk gencinin merakla beklediği askerlik görevi için 2020 askerlik celp zamanları geldi. Mayıs celbinde askere gidecek olanlar, askerlik yerlerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celplerinde askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2020 MAYIS CELBİNDE ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 29 Nisan 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan mayıs celp ve sevk dönemine tabi olanlar 29 Nisan 2020 tarihinde, haziran celp ve sevk dönemine tabi olanlar 28 Mayıs 2020 tarihinde, temmuz celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 18 Haziran 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir. Mayıs celbinde askere gidecekler için askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2020 Mayıs celbinin 24 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Er ve erbaş adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. ‘Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu’ ya da ‘Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama’ butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.