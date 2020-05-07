2020 sahur vakitleri: Ankara, İzmir, İstanbul il il imsak vakti… Sabah ezanı saat kaçta?

Sahur vakti için az bir süre kaldı. Geçtiğimiz yıllara göre daha az hareketli geçen Ramazan Ayı’nın yarısına gelindi. Bu gece de sahura kalkarak oruç için niyet edecek Müslümanlar bulundukları illerin imsak vakitlerine bakmaya başladı. Hangi ilde imsak saat kaçta diye merak edenler haberimizden tüm illerin sahur vakitlerini görebilirsiniz. İstanbul’da sahur vakti kaçta? Ankara’da sahur vakti ne zaman? İzmir’de imsak saat kaçta? gibi soruların yanıtına yazımızdan ulaşmanız mümkün. İşte 8 Mayıs il il sahur vakitleri.

ANKARA SAHUR VAKTİ



İSTANBUL SAHUR VAKTİ



İZMİR SAHUR VAKTİ

İL İL SAHUR VAKİTLERİ

İMSAK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

UZMAN BİR DOKTOR ORUÇ TUTMAMASINI ÖNERDİĞİ KİMSE NE YAPMALIDIR?

Uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir. Konuyla ilgili âyet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse), o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/184). Fidye verecek gücü olmayanlar ise bu imkânı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.

KIBLE SAATİ NEDİR?

Kıble Saati; Kabenin bulunduğu nokta, güneşin günlük deklinasyonundaki yeri ve bulunduğumuz nokta arasında olusan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

KIBLE SAATİ İLE KIBLE TAYİNİ

Yurtiçi takvimlerimizde namaz vakitlerinin son sütununda günlük olarak şehirlerimizin kıble saatleri bulunmaktadır. Kıble tesbiti yapacağımız gün takvimlerinizde bulunan kıble saatinde yeryüzüne dik duran cisimlerin gölgelerinin güneşe taraf olan uzantısı kıble yönünü göstermektedir. O saatte yüzünü güneşe dönen kıbleye dönmüş olur.

Kıble saatleri sadece adı geçen şehir için geçerlidir. Konuyu ülkemiz dışında düşündüğümüz zaman; kıblenin tespit edileceği yerin enlemi ve boylamı gereği ya yüzünü veya sırtını güneşe dönen kıbleye dönmüş olacağından bu konunun bu sütunda genel anlatımı, yanlış anlamalara ve hatalı uygulamalara sebep olacağından yurtdışı için talep edilen her şehre göre özel açıklamalar yapılmaktadır.