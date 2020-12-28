2021 asgari geçim indirimi (AGİ) rakamları belli oldu! AGİ ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranındaki zam oranı sonrası asgari geçim indirimi (AGİ) ödemelerine de zam gelmiş oldu. Son yapılan zamlara göre, asgari ücretle çalışan bekar bir kişi 268 lira AGİ yardımı alacak.

AGİ ödemeleri, çalışan kişinin eşinin çalışması veya çocuğu olmasıyla farklılık gösteriyor. İşte 2021 yılında evli olan ve çocuğu olan kimselerin alacağı AGİ yardımları;

Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira

Evli olan eşi çalışan: 268 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456