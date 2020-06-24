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24 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da ilk devir!

Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango idaresi tarafından geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte bir kişi 1 milyon 486 bin TL'lik büyük ödülü kazanmıştı. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde ise 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşmiş oldu. Büyük ödül miktarı ise 1 milyon 117 bin TL olarak belirlendi. İnternet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da da 6 rakamı bilen çıkmadı ve 7. devir gerçekleşti. İşte 24 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

22:26 -
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24 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da ilk devir!

Sayısal Loto’nun 1334. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki çarşamba akşamı çekilişi tamamlandı. Çekilşin ardından şanslı 6 rakam belirlendi. Ancak Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişinde 6 doğru rakamı bilen çıkmadı ve ilk devir gerçekleşti. Sayısal Loto’da bir sonraki çekilişe 1 milyon 117 bin TL devretti. İşte 24 Haziran 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1314. hafta çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-10-30-36-43-46

SÜPER SAYISAL LOTO’DA 7. DEVİR

İnternet üzerinden oynanan ve Sayısal Loto ile aynı rakamların geçerli olduğu Süper Sayısal Loto oyununda bu akşamki çekilişte de bilen çıkmadı ve 7. devir gerçekleşti. Süper Sayısal Loto’da büyük ödül ise 1 milyon 491 bin TL’ye yükseldi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango

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