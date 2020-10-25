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25 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte gecenin şanslı sayıları…

Şans Topu'nun bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz çekilişten devri bulunan Şans Topu'nda büyük ikramiye miktarı da arttı. 22 rakam arasından 5+1 numarayı doğru tahmin edenler büyük ödülü alabiliyor. İşte 25 Ekim Şans Topu sonuçları...

Güncellenme: 20:08, 25/10/2020
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25 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte gecenin şanslı sayıları…

Milli Piyango’nun geçtiğimiz günlerde yaptğığı değişiklikle pazar günleri de çekilişi düzenlenen Şans Topu’nda sonuçlar dakikalar önce belli oldu. Şans Topu’nda 34 numaradan 5 ve 14 rakam arasından ise 1 numara çekiliyor ve şanslı rakamlar ortaya çıkıyor. İşte Şans Topu’nda gecenin şanslı numaraları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun 25 Ekim tarihli 14. çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu: 7-12-15-31-34+14

BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI

Şans Topu’nun bu akşamki büyük ikramiye miktarı, devirlerle birlikte 963 bin 610 TL olarak duyuruldu.

ŞANS TOPU'NDA SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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