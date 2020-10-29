29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, Metrobüs ve metro için bayram açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada; “İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.”

29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

TOPLU ULAŞIM ANKARA’DA DA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu.

İZMİR’DE 29 EKİM’DE ULAŞIM 1 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı son birleşiminde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine vatandaşların katılımının kolaylaştırılması amacıyla toplu taşımanın 1 kuruş olması yönünde karar alındı.