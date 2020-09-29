29 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı 6 rakam!

Milli Piyango’nun en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto’nun 26. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto’da büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 24 milyon TL’ye ulaştı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 29 Eylül tarihli 26. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-14-20-31-46-50

BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI

Süper Loto’nun bu akşamki çekilişinden hemen önce büyük ödül miktarı açıklandı. Büyük ödül tutarı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.