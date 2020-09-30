30 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye 66 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango’nun şu anki en yüksel ikramiye miktarına ulaşan şans oyunu Çılgın Sayısal Loto’da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 şanslı rakam ve 1 joker numaranın belirlendiği Sayısal Loto’da en az 2 rakamı doğru bilenler de ödül alabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’nun 30 Eylül 2020 tarihli 26. çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 8-25-28-35-43-59 joker 77

SAYISAL LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE ZİRVEYE ULAŞTI!

Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi öncesinde canlı yayında büyük ödül miktarı duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ödül tam olarak 66 milyon 538 bin 643 TL oldu.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.