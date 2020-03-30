30 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günü çekilen On Numara şans oyununda bu akşam 921. hafta çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak On Numara çekilişinde 22 rakam belirlenecek ve içerisinden şanslı 10 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeye hak kazanacak. Geçen hafta yapılan On Numara çekilişinde büyük ikramiye iki bilete çıkmış ve 222 bin 377’şer lira paylaşılmıştı. Bu hafta büyük ikramiyenin 600 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 30 Mart On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara’nın 921. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Çekiliş sonuçları 21.30 sıralarında belirlenmiş olacak. On Numara sonuçları belirlendiğinde sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto