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4 gün sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs’ta corona virüsü salgını kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bazı illerde seyahat kısıtlamasının da kaldırılması ile sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağı merak konusu oldu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

08:51 -
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4 gün sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti. 19 Mayıs tarihinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta 16, 17 , 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak. İşte detaylar…

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak.

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirlerde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’ı, 16 Mayıs’a bağlayan saat 00:00’da başlayacak ve dört gün boyunca sürecek.

18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz.

Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri 2 grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

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