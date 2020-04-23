4 günlük yasak başladı! İstanbul bu sabah böyle görüntülendi

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsüyle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor.

Alınan son kararla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla başladı. Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydanı gibi normal zamanlarda çok yoğun olan yerlerin bomboş görüntülenmesi, eşine az rastlanır bir olay olarak tarihe geçti.

BUGÜN VE YARIN MARKETLER AÇIK OLACAK

23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

GAZETELER NASIL DAĞITILACAK?

23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.

25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

FIRIN VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK

Fırınlar, evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri ve eczaneler açık olacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK

Temel ihtiyaçlara yönelik iş yerleri ve kamu kurumları ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf. Çalışanlar için toplu taşıma araçları, belirli saat aralıklarıyla hizmete devam edecek.