65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların turizm amaçlı seyahat edebilmesinin şartlarını valiliklere gönderdiği yazı ile belirledi. Uzmanların corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterdiği 65 yaş üstü vatandaşlar, alacakları belge ile seyahat edebilecekler. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika olarak paylaşılan 65 yaş üstü seyahat izin belgesi şartları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. ‘Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU E DEVLET



65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.