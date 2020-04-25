65 yaş üstü vatandaşlar apartmanda spor yapıyor

İlkadım ilçesinde bulanan Derya Apartmanı’nda kalan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkamadıklarından dolayı yürüyüş ve temel spor egzersizlerini bina içerisinde yapıyor. Spor kıyafetlerini giyerek her gün bina içerisinde yürüyor, merdivenleri çıkarak egzersiz yapıyorlar.

Apartman içinde spor yaparak dinç kalmaya çalıştığını ifade eden Hasan Öztürk, “65 yaş üstü olmamız nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. Sokağa çıkamadığımızdan dolayı biz de hareketsiz kalmamak adına bina içerisinde spor yapıyoruz.

Bu zorlu günleri bu şekilde geçiriyoruz. Bu yasağı evimizde en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada komşularımız da bizlere destek oluyor, yalnız bırakmıyorlar. Herkesin spor yapmasını temenni ediyorum” dedi.

”EVE SOKAMIYORUM”

Eşine destek olmak ve sağlıklı kalmak için spor yaptığını söyleyen Ayşe Öztürk ise, “Eşimi eve sokamıyorum. Akşama kadar böyle apartmanın içinde öylece koşuyor. Ben de arada çıkıyorum. 5 – 6 kez merdivenleri iniyorum, çıkıyorum. Sağlıklı kalmak adına böyle bir şey yapmak istedik” diye konuştu. (İHA)