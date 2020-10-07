7 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Dev ikramiye sahibini arıyor!

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda 29. çekiliş bugün gerçekleştirildi. Şans merkezinde noter huzurunda ve canlı yayında çekilen Çılgın Sayısal Loto’da 70 milyon liraya yaklaşan büyük ikramiye bilet alanları heyecanlandırırken ödülü kazanan rakamlar da araştırılıyor. İşte gecenin sonuçları…

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 7 Ekim 2020 tarihli 29. çekiliş sonuçları şu şekilde; 17-26-37-38-41-85 joker 67

BÜYÜK ÖDÜL REKOR KIRIYOR

Çılgın Sayısal Loto’da çekilişten hemen önce açıklanan büyük ikramiye miktarı 68 milyon 742 bin 870 TL olarak belirlendi. Bu rakam Milli Piyango’nun en yüksek ödül miktarı olarak kayıtlara geçti.

SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR VE KURALLARI NELER?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.