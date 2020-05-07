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7 Mayıs Süper Piyango sonuçları açıklandı! İşte Süper Piyango’da günün kazandıran rakamları!

Süper Piyango'nun bu akşamki çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Piyango şans oyunu çekilişinde her gün bir kişiye 500 bin TL büyük ödül ve beş kişiye de 10 bin TL ikramiye dağıtılıyor. Son rakama göre ise amorti veriliyor. Peki bu akşam Süper Piyango'da hangi rakamlar çıktı? İşte 7 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları...

23:34 -
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7 Mayıs Süper Piyango sonuçları açıklandı! İşte Süper Piyango’da günün kazandıran rakamları!

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) en yeni şans oyunlarından olan Süper Piyango’da bu akşamın sonuçları belli oldu. Her gün yapılan Süper Piyango şans oyununda 6 rakamı doğru tahmin eden bir kişiye 500 bin TL büyük ödül ile 5 kişiye 10 bin TL ödül dağıtılıyor. İnternet üzerinden alınabilen biletler üç liradan satılıyor. Peki bu akşam Süper Piyango sonuçlarında hangi rakamlar çıktı? İşte 7 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan rakamlar…

7 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

07-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: nesine.com-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

336896

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

223265 422846 711194 814315 850629

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
2 7

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

Milli Piyango MPİ
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