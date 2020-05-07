7 Mayıs Süper Piyango sonuçları açıklandı! İşte Süper Piyango’da günün kazandıran rakamları!

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) en yeni şans oyunlarından olan Süper Piyango’da bu akşamın sonuçları belli oldu. Her gün yapılan Süper Piyango şans oyununda 6 rakamı doğru tahmin eden bir kişiye 500 bin TL büyük ödül ile 5 kişiye 10 bin TL ödül dağıtılıyor. İnternet üzerinden alınabilen biletler üç liradan satılıyor. Peki bu akşam Süper Piyango sonuçlarında hangi rakamlar çıktı? İşte 7 Mayıs 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları ve kazanan rakamlar…

7 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

07-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: nesine.com-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

336896



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

223265 422846 711194 814315 850629



Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

2 7

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.