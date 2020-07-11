70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı

Demre’ye ilk traktör, 1950 yılında iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu’nun dedesi Ali Yılmaz tarafından getirildi. ‘Fendi Dieselross’ marka traktörü, 1980’li yılların başına kadar tarlaları, bahçeleri sürme işinde kullanıldı. Yeni model traktörler çıkınca bir köşeye bırakıldı.

Dayısı Ferit Yılmaz’dan traktörü isteyen Bayraktaroğlu, 30 yıl yağmur ve güneş altında çürümeye terk edilen traktörü yaşama döndürmek için harekete geçti.

Traktörü Demre Sanayi Sitesi’ne taşıyan Bayraktaroğlu, traktör ustası Ali Öktem’e teslim etti. İkili, internette araştırma yaparak traktörün orijinali hakkında bilgi topladı. Temizlenen traktörün tüm motor aksamı yağlandı, eksik parçaları tamamladı. Günümüzde üretilen lastiklere uygun jantlar takılan traktör, orijinal rengine boyandı.

Yeniden hareket ettirilen traktörün tek eksiği, evrakı olmadığı için ruhsat ve plaka alınamaması. Bayraktaroğlu, aldığı özel izinle Demre caddelerinde turlar atıyor. Traktör, üstü kapalı olarak Bayraktaroğlu’nun sahibi olduğu akaryakıt istasyonu önünde sergileniyor.

“SATMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, ”Demre Sanayisi’nde 10 bin dolar masrafla bu hale getirdim. Bu traktörü para karşılığı satmam mümkün değil” dedi. (DHA)