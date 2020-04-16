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95 yıllık THK’yı kapatmaya mı hazırlanıyorlar?

1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu’nda (THK) yaşananlara THK’nın Denetleme Kurulu’ndan tepki geldi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:20 -
Haberler Gündem
95 yıllık THK’yı kapatmaya mı hazırlanıyorlar?

THK'da, kayyum yönetimi, “Kullanılmıyor” gerekçesiyle yangın söndürme uçaklarını ve bazı taşınmazları satışa çıkarmıştı. Denetleme Kurulu'nun üç üyesi, “THK'ya yürekten inanan insanların bağışladığı taşınmazlar neden satışa çıkarılıyor? THK'nın kapatılmasına yönelik çalışmalar gündemde” açıklaması yaptı.

ŞUBELER ZOR DURUMDA

THK Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Bayram Duman, Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan tarafından hazırlanan denetim raporunda, “THK'nın, milletimizin destek ve güvenini yok etmek suretiyle kapatılması çalışmaları başlatılmıştır. Kayyum heyetinin iş başında bulunduğu son 6 aylık sürede, THK şube başkanlıklarının tüm gelirlerine el konulup, bu şubelerin kiraları, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, sayman maaşları ve sigorta primlerini yatırılmayarak kendiliğinden feshe zorlamaktadır.”

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Son güncelleme: 06:36 16.04.2020
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