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Abay ailesi destek bekliyor!

Batman'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis- beyincik erimesi) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya Twitter'da gündem oldu. '#AhmeteUmutOlalım' etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

21:27 -
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Abay ailesi destek bekliyor!

Öğretmenlik yapan Fatma-İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu.

TWITTER’DA GÜNDEM OLDU

‘#AhmeteUmutOlalım’ etiketi, Twitter’da gündem oldu. Etiket ile binlerce mesaj paylaşıldı.

Atılan mesajlarda Ahmet için duyarlı olunması çağrısında bulunularak ailenin destek beklediği belirtildi.

Mesajlarda, “5 yaşındaki Ahmet Çınar Türkiye’de olmayan 700 bin Euro’luk ilaçla kurtulabilir” denildi.

İHA

Batman Euro Türkiye Twitter
Son güncelleme: 21:34 11.01.2020
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