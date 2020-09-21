AB’den Türk şirketlere yaptırım kararı!

Şirkete ait gemi Libya'ya giderken, bölgede AB'nin yaptırım denetleme görevini yürüten Fransız savaş gemisi tarafından durdurulmak istenmiş, ancak bölgedeki Türk savaş gemisinin devreye girmesiyle gemi geçiş yapabilmişti.

YUNANİSTAN GERİ ADIM ATMIŞTI

Türk şirketine ait ancak Tanzanya bandıralı ro-ro gemisi önce Yunanistan Deniz kuvvetlerince durdurulmak istendi. Ancak Türk fırkateynin “gemi Türkiye'nin koruması altında” diyerek devreye girmesiyle Yunanistan geri adım atmıştı.

SAVAŞ GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Ancak Yunanistan'ın geri adımı üzerine, bu kez bölgedeki yine AB yaptırım görevindeki Fransız gemisi Courbet devreye girmiş, Fransız gemi ile Türk Savaş gemileri karşı karşıya gelmişti.

Gerginlik, Türk savaş gemilerinin kararlılığını gören Fransız gemisinin geri adım atmasıyla sona ermişti. Türk savaş gemileri, Türk şirkete ait ancak tanzanya bandıralı geminin AB tarafından denetlenmesine izin vermemişti.