ADD’den Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu

Ali Ekber ŞEN Can ÇAPAR Kemal ATLAN İsmail AKDUMAN

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Anadolu yakasındaki şubelerinin başkan ve üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“ALENEN HAKARET ETMİŞTİR”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Temmuz'da Ayasofya'da verdiği Cuma hutbesinde kullandığı ifadelere yer verilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı;

*Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fethe mazhar olan, aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, cennetmekan Fatih Sultan Mehmed Han'a ve 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da ilk Cuma namazını kıldıran ilim ve hikmet tabibi Akşemseddin Hazretlerine selam olsun' demiş ve devamında ‘Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar' demek suretiyle İstanbul'u düşman işgalinden kurtaran kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anmak yerine lanet okumak suretiyle alenen hakaret etmiş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

Dilekçede, “Şüphelinin kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı hakaret içeren söylemleri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurumsal kimliğine karşı da yapılmış hakarettir” ifadelerine yer verildi.

ANKARA

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık başkanlığında, GYK Üyesi Şadiye Yeşilyurt, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci, Hukuk Müşaviri Hülya İren Üresin ve Ankara Şubeleriyle birlikte Ankara Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek dilekçelerini teslim ettiler.

ANKARA ADALET SARAYI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan ADD, şu ifadelere yer verdi:

“Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıldönümüne denk getirilen Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a suç duyuruları çığ gibi büyüyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, tüm şubeleri ve üyeleriyle Ali Erbaş hakkında ‘Atatürk'e hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' sebebiyle suç duyurusunda bulundular. Genel Başkan Hüseyin Emre Altınışık başkanlığında, GYK Üyesi Şadiye Yeşilyurt, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci, Hukuk Müşaviri Hülya İren Üresin ve Ankara Şubeleriyle birlikte Ankara Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek dilekçelerini teslim ettiler.”

MERSİN

Mersin’de Atatürk Düşünce Derneği Başkan ve üyeleri ile Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilbogaz’ın aralarında bulunduğu bir grup Ayasofya’daki ilk cuma hutbesinde “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Erbaş’ın Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçe gösterildi.

ESKİŞEHİR

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Grubun Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmasına ise izin verilmedi.

HATAY

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Hatay Şubesi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki hutbesinde kullandığı tepki çeken ifadeleriyle ilgili olarak Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADD Hatay Şubesi Başkanı Doç. Dr. Kezban Kuran, “Türkiye Cumhuriyeti'nin “laik ve demokratik” niteliklerinin içi tamamen boşaltılmıştır, zayıflatılmıştır ve son vuruş beklenmektedir” dedi.

SAMSUN

Samsun'da da ADD üyesi ve vatandaşlardan oluşan 50 kişilik grup, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma namazında verdiği hutbe nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Grup pandemi nedeniyle ikişerli olarak Cumhuriyer savcısına dilekçelerini verdi.

BASIN AÇIKLAMASINA İZİN VERİLMEDİ

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, adliye önünde toplanan kalabalığa şikayet dilekçelerini dağıttıktan sonra basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında basın açıklaması yapılmasına izin verilmedi. Grup daha sonra adliye binasına girerek, ikişerli olarak cumhuriyet sancısına dilekçelerini teslim etti.

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