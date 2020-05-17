Adil Öksüz’ün firarıyla ilgili yargılanan eski askere bir dava daha

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kaçmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonla örgüt yöneticileriyle bağlantı kurduğu tespit edilen eski astsubay İlyas K., hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafımdan hazırlanan iddianamede, İlyas K.'nın, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüphelinin, FETÖ'nün mahrem imamı olduğu tespit edilen Eyüp A.’yla irtibatının bulunduğu ve bu örgüt yöneticisiyle ‘operasyonel’ diye tabir edilen telefon hattını kullanarak irtibat sağladığının tespit edildiği vurgulandı. Aynı hatla örgütün tepe yöneticileriyle de görüşmelerin yapıldığı belirlendi.

ÖRGÜT HATTI KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ilk ifadesinde örgüt yapısından hiç bahsetmediği belirtilen iddianamede, “Kendi isteğiyle alınan ikinci ifadesinde ise üstü örtülü şekilde bir örgüt imamından ve bu imamın kendisine verdiği bir gsm hattı ve telefondan bahsettiği, örgütsel görüşme yapılmak için kendisine verilen hattın aile ve örgüt imamı dışında kimseyle görüşme yapmadığını” anlattığı ifade edildi.

İlyas K.’nın ifadelerinin itiraf niteliğinde olmadığı vurgulanan iddianamede şüphelinin bu anlatımların kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yönelik beyanlar olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘ankesör’ soruşturmasında tespit edilen İlyas K'nın, örgütün üst düzey yöneticisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılarak firar etmesi sürecindeki eylemleri nedeniyle “görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma” suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı da belirlendi.