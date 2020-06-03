Adliyeler açıldı mı? İcra ve kamu davaları başladı mı?

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları hayata geçti. Uzun süredir kapalı olan birçok işletme tekrardan açıldı. Seyahat yasağı da kaldırıldı. Peki, adliyeler açık mı? İcra davaları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

ADLİYELER AÇIK MI?

Tüm yurt genelinde adliyeler 1 Haziran itibariyle açıldı. Ancak, adliyelere girişte sıkı kurallar konuldu. Maskesi olmayanlar ve ateşi 38 dereceyi geçen kimseler adliye içine alınmayacak. Ayrıca adliyeye girebilmek için bir iş veya işlemi olduğunu kanıtlayamayanlar da adliye içine alınmayacak. Görülecek mahkemelerde, sosyal mesafe kuralına uyulması için kısıtlı sayıda insan alınacak.

İCRA DAVALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi; “Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz”

İcra ve kamu davalarıyla, itiraz, şikayet gibi işlemler 15 Haziran'da yapılabilecek.