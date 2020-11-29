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Akar’dan CHP’li vekilin sözlerine tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:08, 29/11/2020
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Akar’dan CHP’li vekilin sözlerine tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir TV programında kullandığı “Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadelerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterdi.

Akar, “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK), Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

CHP Katar Mersin TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
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