Akdeniz zaten çok sıcaktı şimdi biraz daha ısınıyor

Emekli Koramiral Can Erenoğlu “Yunan ana karasına 313 deniz mili, Türkiye sahillerine ise 1 deniz mili mesafede, 10 kilometrekare yüzölçümü olan Meis adasının 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı alanı yaratması asla kabul edilemez” dedi. Erenoğlu, gelişmeleri SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

*Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı yeterli zaman önce NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile yayınlandı.

*Araştırma yapılacak deniz alan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verilen ruhsat sahaları içindedir ve tamamen meşrudur.

İZİN VERMEYİZ

Emekli Koramiral Can Erenoğlu, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimizin de ayn bölgede birkaç yıl önce araştırma yaptığını hatırlattı ve şunları söyledi:

*Yunanistan, Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek gibi çılgın bir fikrin peşindedir. Buna ne hukuk ne de Türkiye izin vermez. Yunanistan, Meis'e kafayı takmış durumda.

*Türkiye, kıyı uzunluğu nedeniyle Meis'i dikkate almaksızın kıta sahanlığı alanı belirleme hakkına sahiptir. Yunan donanması çökmüş durumda. Türk Donanması bölgede varlığını artırarak caydırıcılığı sağlarken geleceğimiz olan denizlerde hak ve menfaatlerimizi sonuna dek koruyacağını göstermektedir.

NELER YAPILMALI

Erenoğlu, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: Kardak adacıklarının Türk toprağı olduğu ilan edildiğine göre fiili devlet uygulamalarımız diğer adacıklara yönelik olmalı. Uçaklarımız hukuk dışı Yunan uygulamalarını belgelemeli, AB'nin baskılarına direnç gösterilmeli. Lozan dengesi korunmalı. Adaların silahlandırılması BM'de gündeme getirilmeli. KKTC'de deniz ve hava üssü kurulmalı.